Мотоциклы, День города и единорог

Как связаны эти элементы праздника для байкеров и жителей Полярного узнаем из следующего сюжета.

Сезон для северных байкеров заканчивается с первым снегом, то есть довольно рано. Большинство мотоциклистов на зиму ставят своих железных коней на прикол - в гараж. И до середины весны сдувают с любимых транспортных средств пылинки. Именно поэтому в мотосообществе из открытия и закрытия сезона как в этом случае принято делать большой праздник. В этот раз он совпал еще и с другой торжественной датой днем рождения Полярного, городу исполнилось 120 лет.

Чем экстравагантнее, тем лучше, культура байк движения и костюм единорога Анастасии не исключение это способ привлечь внимание или подчеркнуть свое особое, немного хулиганское отношение к жизни. Такой праздник уникальная возможность для мотоциклистов проехать большой колонной, а дли зрителей рассмотреть редкие двухколесные машины вблизи, ну и кончено сфотографироваться, ведь суровые байкеры сегодня даже разрешат посидеть за рулем. Для одной из организаторов события Юлии Говеры - Полярный - это малая родина, поэтому устроить встречу жителей с представителями мотосообщества для нее особая честь.

Юлия Говера, администратор сообщества «Мото Александровск», г. Полярный: «Мы съездили и к мемориалу, и в Кислой побывали, и Снежногорск проведали. Приехали сюда на День города, чтобы пообщаться с жителями, с детворой, у нас даже пони есть свой в костюме, который приехал поразвлекать детей».

Сама девушка только планирует стать мотоциклистом, пока ее место на пассажирском сидении. Тем не менее, Юлия уже уверена, что главное при вождении байка, это безопасность, которая как у средневековых рыцарей во многом зависит от качественной экипировки.

Юлия Говера, администратор сообщества «Мото Александровск», г. Полярный: «Одинаково должен быть одет и пассажир, и пилот».

Не всё на этот раз пошло по запланированному ранее сценарию. Часть байкеров на праздник в большое ЗАТО не попали, не успели оформить пропуска.

Игорь Мамушкин, организатор сообщества «Мото Александровск», г. Снежногорск: «Мы на этот праздник, на День города, позвали ребят с области (из Мурманска, Североморска, Молочного), порядка 60 человек-мотоциклистов, но, к сожалению, нам пропуска не удалось сделать вовремя, и мы собрались «затошной» компанией».

Обычно после таких встреч, полных впечатлений и положительных эмоций, кто-то из зрителей задумается о том, чтобы пойти в ближайшую школу и сдать на права «А» категории, тем самым еще на чуть-чуть приблизившись к воплощению мечты - обладания двухколёсным транспортным средством.