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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.20 19:30

Мотопробег посвятили знаковым датам

Как праздновать День города - на площади или в кругу семьи, каждый решал сам. Но у мурманских байкеров есть своя традиция. В этот день они всегда закрывают мотосезон в нашем городе-герое. И делают это большим заездом по двум городам.

Евгения Овчаренко впервые села за руль железного коня 4 года назад. Любовь и интерес к мотоциклам ей привил муж-байкер. И вот девушка из некогда «второго номера» сама стала водителем. На своей «Ямахе» Женя объездила  Северный Кавказ, половину России и Европы. В этом году планов на большие путешествия она не строила, так как стала мамой в третий раз. Но успела прокатиться по разным уголкам нашего края. Теперь она  вместе с друзьями закрывает сезон.

Евгения Овчаренко, мотоледи: «Классно, вообще, здорово. Действительно, очень мало мероприятий хороших, позитивных, все закрыто. Поэтому закрытие мотосезона всегда классный праздник. Очень здорово, когда идёт колонна и вокруг проспекта выходят мамы с малышами, все машут руками, радуются. Это классное событие и для людей, которым просто нравится на это смотреть».

Конечно, закрытие сезона праздник приятный, но всё-таки немного грустный для байкеров – впереди долгая зима без мотоциклов. Но бодрый нрав заставляет их смотреть позитивно на происходящее. Это отличный повод собраться всем вместе, пообщаться и дружно прокатиться по двум городам перед долгой разлукой.

Михаил Крапля, президент региональной общественной организации мотоклуб «Murman riders»: «Немножко грустно, но очень приятно, что, несмотря на достаточно позднее время для мотоциклов в Мурманске, столько людей сегодня собралось. Очень приятно сегодня встретить знакомых, близких людей, попрощаться перед окончанием сезона».

А еще закрытие мотосезона - отличный повод начать строить планы на будущий сезон. Например, Евгения Рыбчинская или для друзей просто Жужа, уже решила для себя – пора покупать второй байк.

Евгения «Жужа» Рыбчинская, мотоледи: «Уже на нём я девять лет катаюсь, пока не подводил ни разу. Он шикарен, я его очень сильно люблю. За зиму хочу купить второй мотоцикл, хочу «Эндуро». У нас тут все-таки рай для эндуристов, а потом будет спорт. Уже окончательно доведу маму до истерики».

Традиционный XI мотопробег был посвящен 455-летию Колы и 104-й годовщине со дня основания Мурманска и собрал больше сотни любителей двухколесной езды. Но в этом году его маршрут был несколько изменён. Часть пути байкеры проехали по трассе Р-21 «Кола», где недавно завершилась реконструкция участка автодороги со строительством развязки.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Здорово очень приезжать на день рождения к друзьям и соседям, особенно в канун своего дня рождения. Каждый год Мурманск и Кола таким мотопробегом обозначают памятные даты. А этот год у нас особый. Год 75-летия Великой Победы, поэтому вдвойне приятно, что он всегда заканчивается возложением цветов».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень интересные впечатления, драйв, а главное, сплоченность людей, посвященная традиционному мотопробегу. Мотопробег не останавливался даже в годы Великой Отечественной войны. И вот старт от Колы до города Мурманска - это правильная традиция».

Конечно, закрытие сезона – условное. Пока сохраняется сухая и относительно тёплая погода, есть возможность ещё немного поездить на мотоциклах. А когда придёт время прятать байки в гаражах, мотоциклисты пересядут на автомобили, и будут ждать весны и открытия нового бодрого сезона.

Полного новых впечатлений и путешествий.

 

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