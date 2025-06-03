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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.25 19:30

Мотопробегом по ЗАТО Александровск байкеры открыли сезон в муниципалитете

Кожанка, шлем и дорога под двумя колесами. Байкеры на мотоциклах напомнили водителям автомашин о других участниках дорожного движения и порадовали александровцев галереей самых разных двухколёсных машин.

«Захотелось экстрима в жизни» – такой причиной оправдывает свою влюбленность в мотоциклы Оксана Годованская. Права на вождение байка, признаётся девушка, получила несколько позже, чем в гараже появилась её первая двухколесная техника.

Оксана Годованская, мотоциклист, г. Мурманск: «Да, ездила вторым номером. Когда сообщила супругу о намерении получить права, он сказал, что нужен собственный байк. Вот мой первый мотоцикл, пересела на «Хонду», потому что захотелось что-то помощнее. Это трёхсоточка, этот уже 600 кубов, то есть порезвее».

Байкер клуба «Мурман Райдерс» Александр при выборе мотоцикла ориентировался на другие критерии. Первое, на что он указывает – удобное сидение. То ли шутка, то ли факт серьёзный, но во время «дальняков», как называют мотопутешественники поездки на большие расстояния, мелочей не бывает.

Александр Бижко, мотоциклист, г. Мурманск: «Каждый сезон: в прошлом году – Чечня, Эльбрус, в позапрошлом – Казань, Волгоград, в ту сторону…  Ежегодно куда-нибудь».

Солидарен с одноклубником и Игорь Мамушкин, который второй сезон ездит на мотоцикле, больше напоминающем комфортный авто.

Игорь Мамушкин, мотоциклист, г. Мурманск: «BTX – 1800», почему выбрал? Тяжёлый круизер, раньше до этого ездил на «спортах». Была «Хонда» карбюраторная. Хотелось что-то большое для дальних поездок, этот замечательный в управлении».

И планировать поездки на следующий год стараются по возвращению из текущего путешествия. Ведь «железных коней» нужно будет подготовить: в зимнее время байки не простаивают, владельцы производят необходимое техобслуживание.

Старт мотосезона на Севере – это праздник для байкеров, официально его уже открыли в Мурманске, несколько позже, по традиции, колонной мотоциклисты проезжают в Оленегорске, Полярных Зорях и ЗАТО Александровск. В последнем муниципалитете они делают круг по трём городам, останавливаясь на главных площадях порадовать затовчан возможностью посидеть и даже прокатиться на двухколёсной машине.

Нередко среди байкеров встречаются поколения мотоциклистов: с 7 лет надежно чувствует себя за папиной спиной Тая Смирнова. У девочки свой шлем и экипировка. В седле не холодно и вполне безопасно, уверяет юная байкерша. На подобных слётах внимательно рассматривает мотоциклы и определяется с выбором будущего байка.

Таисия Смирнова, участница открытия сезона, г. Снежногорск: «Не знаю, нравится атмосфера, когда мы катаемся. Нравится, когда много мотоциклов».

Задачей таких организованных мотопробегов остаётся ещё и напоминание автолюбителям о других участниках дорожного движения. Для безопасных манёвров во время вождения важно чаще поглядывать в зеркала и быть терпимее к скоростям и размерам мототоранспорта.

 

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