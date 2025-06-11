Мотосезон открыли! Пришло время двигаться в путь на железных конях

Каждый год с наступлением тепла на дороги Мурманской области выезжают мотоциклисты. Делают они это празднично – открывая свой сезон, после чего начинается самое интересное: одни колесят по региону, совмещая работу и отдых с «покатушками».

Сергей Седун, участник мотоклуба «Murman Riders»: «У нас дороги сейчас очень хорошие в области, отремонтированные. Можем покататься себе позволить. Поэтому каждую минуту стараемся покататься, куда-то выехать. Кто-то собрался на выходные в Питер съездить на три-четыре дня, кто-то в Петрозаводск. По своим делам, просто покататься».

Но большинство отправляются в дальнюю дорогу. И куда только не заезжали мотопушественники, покоряя трассы России и разных стран. В одиночку и большими компаниями.

Игорь Вишневый, участник мотоклуба «Murman Riders»: «По расстоянию длиннее, чем дороги в России, мы нигде не найдём. Никакая Европа не сравнится. У нас по стране можно ездить каждый год и десятилетиями подряд и всегда найдёте место куда поехать, где будет интересно».

Лада Бахолдина «Ладушка», участник мотоклуба «Murman Riders»: «Президент нашего мотоклуба Михаил сейчас ездил на Тибет. И они с ребятами поднимались на 5236 метров. К сожалению, нельзя ездить в Китай на своих мотоциклах, поэтому они там брали машины в аренду».

Представители мотоклуба «Мурман Райдерс» недавно отпраздновали 20-летие со дня основания. За эти годы байкеры стали не просто единомышленниками, а действительно друзьями. Но если вы думаете, что «райдерсы» умеют только кататься, то ошибаетесь. Много лет они активно поддерживают городские и региональные проекты, помогают детям.

Лада Бахолдина «Ладушка», участник мотоклуба «Murman Riders»: «Пока в Оленегорске существовал Детский дом «Огонёк», мы шефствовали над ним регулярно. Бывают направления. Иногда приглашают с детьми пообщаться, в День защиты детей в библиотеку поехать. Где-то в детский садик поехать. Иногда, бывает, мы не афишируем какие-то мероприятия и не приглашаем большое количество мотоциклистов. Ну, вот в больницу поехать, подарки подготовить. В прошлом и позапрошлом году детки из детских лагерей приезжали сюда в мотопорт, фотографировались на мотоциклах. Мы их угощали вкусняшками».

Четыре колеса везут тело, а два – душу, повторяют старую байку мотоциклисты. Но на чём бы не ездили, важно помнить о безопасности. Об этом они говорят всегда, периодически присоединяясь к профилактическим акциям ГИБДД.

Игорь Вишневый, участник мотоклуба «Murman Riders»: «Правила дорожного движения для всех. Но мы стремимся к тому, чтобы нарушения исключить. Тем более на нас всегда жилет, признак того, что человек является членом клуба. Это то, что нужно помнить и вести себя достойно. Потому что ты в жилете, это очень важно».

Лада Бахолдина «Ладушка», участник мотоклуба «Murman Riders»: «Мы же все мотоциклисты, за редким исключением, мы точно также водители автомобиля. И хочу заметить, что, поездив на мотоцикле, ты на автомобиле ездишь вообще по-другому. Хоть летом, хоть зимой. И даже, если нет наклейки «За рулем мотоциклист», по водителю можно определить, что он ездит на мотоцикле, потому что мотоциклист незащищен ничем. Вокруг тебя все время враги, не в прямом смысле. И ты едешь, хочется наслаждаться, но ты ситуацию на 360 градусов контролируешь. Автомобилисты не будут контролировать ситуацию на 360 градусов никогда. И потом, садясь за руль автомобиля, ты ловишь себя на том, что продолжаешь контролировать ситуацию».

Сейчас байкеры замечают, что интерес к их увлечению возрос. Но с чего вдруг такой всплеск?

Игорь Вишневый, участник мотоклуба «Murman Riders»: «Мотоциклетное движение было распространено не только в России, но и в СССР. Просто в какой-то момент оно угасло, потому что производство мотоциклов упало. Но у нас северный регион, а если говорить о других, то всю жизнь там были мотоциклы в городах и в деревнях. Просто понятие «байкер» возникло чуть позже. Рокеры, да, рокеры».

Лада Бахолдина «Ладушка», участник мотоклуба «Murman Riders»: «А мне кажется, просто техника стала доступней. Потому что очень много малокубаторных мотоциклов, которые стоят недорого. В принципе, родители позволяют купить их своим подросткам. Кроссовые мотоциклы, на которых можно ездить по окрестностям, доступные в цене. Потом человек покатался, ему уже проще выезжать на дорогу. У него уже навыки и знания. Получает водительское удостоверение категории А1, если не достиг 18 лет и катается».

Напомним, недавно байкеры отметили Всемирный день мотоциклиста.