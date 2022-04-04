Мотострелки из Алакуртти на военном полигоне провели тактическое учение

Основная тема тренировки мотострелков в Алакуртти - подготовка и ведение позиционной обороны в условиях Арктики.

С помощью беспилотного летательного аппарата военнослужащие выполнили задачи по разведке местности, это нужно, чтобы скорректировать огонь артиллерии.

Зенитчики с помощью переносных ракетных комплексов «Игла» на максимальных дальностях также поразили все учебные цели.

На учениях отрабатывались слаженные действия военнослужащих при ведении огня из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин, по различным целям, в том числе динамическим.

Сергей Софронов, командир взвода мотострелкового батальона: «Личный состав справился с задачами в полном объёме».

В учении были задействованы более 500 военнослужащих и около 80 единиц боевой и специальной техники, в том числе многоцелевые тягачи, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», противотанковые ракетные комплексы.