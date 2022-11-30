Мотострелки Северного флота отрабатывают тактику ведения боя в наступлении в составе отдельных штурмовых групп под прикрытием танков

Занятия проходят в суровых зимних условиях Заполярья с применением маскхалатов. Такие тренировки позволяют бойцам увереннее чувствовать себя на поле боя, эффективнее использовать в ходе наступления прикрытия, дают возможность привыкнуть к стрельбе из танковых орудий.