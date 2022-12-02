Мотострелки Северного флота приступили к тренировкам в новом учебном году

На Заполярных полигонах в Мурманской области мотострелки армейского корпуса изучают особенности ведения боевых действий в современных условиях с учётом опыта, полученного офицерами и инструкторами во время специальной военной операции.

Станислав, командир роты: «Стараемся делать упор на местность, в которой сейчас ведутся боевые действия, хотя бы приближённо. У личного состава есть понимание».

Мотострелки отрабатывают ведения огня из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулемётов и винтовок Драгунова. Снайперы отрабатывают тактику уничтожения как одиночных, так и групповых целей условного противника. Каждое действие стараются довести до автоматизма.

Юрий, военнослужащий: «Подразделение действует слажено. Начали друг друга понимать. Помогаем друг другу. И в быту у нас всё отлично, начинается войсковой порядок».

По мнению участников спецоперации, качественная боевая подготовка, твёрдые навыки владения оружием и техникой в реальной боевой обстановке способствуют выполнению поставленных задач, а также помогают военнослужащему сохранить свою жизнь и помочь товарищам.