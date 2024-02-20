День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.02.24 19:30
Мотострелки Северного флота провели занятия по радиационной, химической и биологической защите с боевой стрельбой
На полигоне в Печенгском округе с военнослужащими мотострелковой бригады состоялись занятия по радиационной, химической и биологической защите.
Военнослужащие выполнили и ряд огневых задач. Стрельба велась из реактивного пехотного огнемета «Шмель» по мишеням на расстоянии до 400 метров. После чего огнемётные расчёты обучались быстрому надеванию противогазов.
Также были отработаны нормативы по дезактивации, дегазации и дезинфекции условно зараженной техники с применением специальных растворов.
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