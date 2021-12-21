Мотострелки Северного флота проводят занятия по огневой подготовке при экстремально низких температурах

На полигоне в Печенгском округе температура воздуха -34. Это заметно холоднее, чем в Мурманске, но тем лучше для мотосрелков Северного флота. Есть хорошая возможность отработать навыки огневой подготовки в условиях Арктики.

Батор Цыденов, командир мотострелкового взвода отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота: «В этом плане срывов занятий нет… Занятия проводятся согласно расписанию».

Мотострелки вели огнь из автоматов, пулемётов и гранатомётов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника. По словам комвзвода, срочников среди участников тренировки почти нет.

Медицинские подразделения мотострелковой бригады отработали нормативы по тактической медицине и действия при эвакуации условно раненных военнослужащих с поля боя, а также оказание медицинской помощи в полевых условиях.

К слову, в сильный мороз учения проходят с соблюдением необходимых предосторожностей, например, время пребывания на открытом воздухе сокращают. При замене на учебных местах военнослужащие посещают пункты обогрева.