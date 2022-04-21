Мотострелки Северного флота участвуют в очередных учениях

В Алакуртти не проходит и недели без масштабных тренировок арктических мотострелков Северного флота. Что не удивительно, ведь служат они недалеко от границы с Финляндией.

На полигоне в районе Алакуртти ещё полно снега, поэтому часть техники мотострелки маскируют белыми сетками. Правильная тактика работы артиллерии на поле боя заключается в мобильности: сделали залп и тут же менять позицию.

А нужно это делать, чтобы местоположение установки не отследили с беспилотных летательных аппаратов. Есть такие и в наших войсках, например, «Орлан-10» так же используют для обнаружения целей и корректировки огня, картинка с беспилотника передается в режиме реального времени.

Куда не продет техника, доберётся лыжник, к тому же такой способ передвижения бесшумен и в условиях Арктики остаётся крайне эффективным, например, для разведки. Но это в том случае, если военные не ставят перед собой цель отработать стрелковые навыки.