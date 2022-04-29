Мотострелки Северного флота завершают зимний период обучения стрельбами

В Печенгском районе для них провели контрольные практические занятия по стрельбе.

В ходе занятий у всех военнослужащих проверили теоретические знания и практические навыки по предметам боевой подготовки. На полигонах они показали профессиональную выучку, выполнили контрольные стрельбы из штатного вооружения. Кроме того, мотострелки отрабатывали смену боевых позиций, умело пользуясь естественными укрытиями на местности. Занятия проводили как днём, так и ночью.

Артём Кукушкин, старший наводчик гранатометного отделения гранатометного взвода мотострелкового батальона: «Я с братом из Пскова. Попали сюда по собственному желанию. Очень рады служить на севере. За год участвовали во многих боевых выходах. Боевая подготовка у нас каждую неделю».