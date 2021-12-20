Мотострелки СФ отработали поиск диверсионных групп, организацию засады

На военном полигоне арктической бригады армейского корпуса Северного флота в районе посёлка Алакуртти военнослужащие отработали тактику рейдовых действий в Арктике.

На вооружении у Арктических мотосрелков стоят снегоходы А-1, это армейская версия гражданской «Тайги», а машина с индексом ТТМ-1901 в обычной жизни носит название - «Беркут» и так же служит в качестве транспортного средства для активного отдыха и охоты. Впрочем, такой послужной список только плюс, значит, техника прошла всесторонние испытания.

Что же касается военных, то они используют снегоходы для разведки, охраны границ.

Мотострелки отработали поиск диверсионных групп, организацию засады, а также ведение боя при отражении нападения условного противника. Особое внимание в ходе занятий уделялось приобретению военнослужащими навыков боевого применения современного вооружения, технических и специальных средств разведки, приемов жизнеобеспечения и маскировки при организации засады.