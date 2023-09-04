Мотострелковая бригада Северного флота не прекращает интенсивную подготовку бойцов

Все занятия организованы боевыми офицерами и инструкторами, которые помимо знаний стремятся передать каждому из них свой личный опыт, приобретенный во время СВО.

Занятия организованы в условиях приближенных к боевым.

С военнослужащими бригады проводятся занятия по огневой, тактической, инженерной и другим видам подготовки. А также занятия по минно-взрывному делу, изучение современных средств связи, отработка практических навыков по оказанию первой медицинской помощи на поле боя.

Все занятия организованы боевыми офицерами и инструкторами, которые помимо знаний стремятся передать каждому из них свой личный опыт, приобретенный во время СВО.

Напомним, в апреле этого года отдельной мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригаде Северного флота за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом в ходе выполнения задач специальной военной операции, Указом Президента Российской Федерации присвоено почётное наименование «Гвардейская».