День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.02.23 19:30
Мотострелковая бригада Северного флота оттачивает навыки стрельбы из танков
Военнослужащие отрабатывают вождение боевых машин, тактику ведения боевых действий и огневую подготовку. Стрельбы выполняются из крупнокалиберного пулемета «Корд» по наземным и воздушным целям, а также из 125-мм пушки танка Т-80 БВМ штатным снарядом по появляющимся и движущимся целям.
Занятия проходят под контролем офицеров, которые получили боевой опыт на специальной военной операции.
Владимир, командир танка: «Командиры передают опыт, на сто процентов выкладываются. Пытаются нам помочь, показывают недочёты, указывают на них. Разбираем каждую нашу стрельбу, после этого показывают все недостатки, учимся на ошибках».
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