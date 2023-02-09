Мотострелковая бригада Северного флота оттачивает навыки стрельбы из танков

Военнослужащие отрабатывают вождение боевых машин, тактику ведения боевых действий и огневую подготовку. Стрельбы выполняются из крупнокалиберного пулемета «Корд» по наземным и воздушным целям, а также из 125-мм пушки танка Т-80 БВМ штатным снарядом по появляющимся и движущимся целям.