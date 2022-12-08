Мотострелковые подразделения Северного флота совершенствуют огневую подготовку в новом учебном году

Подразделения выполняют упражнения по тактической стрельбе, где постоянно меняется мишенная обстановка. Перед стрелком стоит задача не только смены огневой позиции и перезарядки оружия, но и определения наиболее важных целей, которые предстоит поразить в первую очередь.

Занятия проходят как у личного состава, так и у мобилизованных.

Под руководством офицеров и опытных инструкторов, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции, мотострелки Северного флота днём и ночью отрабатывают навыки ведения огня из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулемётов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Андрей, командир взвода: «Среди мобилизованных проходят занятия по огневой подготовке. Сценарии придумываем на месте. Например, стрельба с колена, стрельба лёжа».

К занятиям по огневой подготовке помимо личного состава штатных мотострелковых подразделений также привлекаются и военнослужащие, призванные из запаса. В ходе практических занятий они вспоминают всё, чему обучались ранее, восстанавливают свои навыки в стрельбе с различных видов вооружения.

Кирилл: «Подготовка идёт отлично. Стреляем с корда. Как обычно – тактика и учения».

Подразделения выполняют упражнения по тактической стрельбе, где постоянно меняется мишенная обстановка. Перед стрелком стоит задача не только смены огневой позиции и перезарядки оружия, но и определения наиболее важных целей, которые предстоит поразить в первую очередь. Тренировки развивают у военнослужащих самостоятельность в решении боевых задач, умение тактически грамотно думать, быстро и хорошо ориентироваться на местности, в различных погодных условиях, быстро, ловко и скрытно передвигаться на местности.