Мой дедушка погиб 9 мая 1945 года в Берлине

Уже больше недели в Мурманске полным ходом идут репетиции парада в честь 73-й годовщины Дня Победы. Некоторые жители столицы Заполярья уже успели насладиться зрелищным представлением, однако, во всей красе и помпезности шествие можно будет оценить только 9 мая. Корреспонденты телеканала Арктик-ТВ» выяснили, собираются ли северяне посетить праздничный парад, пополняются ли ряды «Бессмертного полка», а так же с какими эмоциями жители Мурманска встречают годовщину Победы.

- Я редко в центре бываю, но всё равно город украшен, настояние праздничное. Со слезами, правда…

- У меня в войну погибли с папиной стороны три брата. И с маминой стороны четыре человека не вернулись. Семь человек не вернулись обратно…

- Нет, на парад не иду, у меня ноги болят…

- Пойду в Североморске, так как я живу в Североморске…

- Я пойду на парад, буду смотреть на новую технику, на строй парадный, на военных и гражданских.

- Обязательно пойдём, мы всегда ходим. Мой дедушка погиб 9 мая 1945 года. Дошёл до Берлина и 9 мая погиб. Очень обидно. Могила найдена, захоронен на кургане в Германии…