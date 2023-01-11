«Мой экспорт» - цифровая услуга, которая поможет предпринимателям

Снизить размер таможенных пошлин, а в некоторых случаях полностью освободить поставку от их уплаты экспортёрам - мурманским предпринимателям поможет сертификат о происхождении товара. Теперь запросить оформление этого документа можно на платформе «Мой экспорт».

Сертификат о происхождении товара – документ, подтверждающий происхождение продукции из страны, на территории которой она была произведена полностью или получила значимую переработку. С его помощью также можно подтвердить, что товар может быть ввезён в страну, если страной-импортёром запрещён либо ограничен ввоз товаров, происходящих из определенных стран.

«Сервис по запросу сертификата о происхождении товара был разработан совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, при этом учитывалось и мнение экспортёров. Цифровая услуга предусматривает только электронное взаимодействие на всех этапах, где это возможно.