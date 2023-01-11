День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.01.23 19:30
«Мой экспорт» - цифровая услуга, которая поможет предпринимателям
Снизить размер таможенных пошлин, а в некоторых случаях полностью освободить поставку от их уплаты экспортёрам - мурманским предпринимателям поможет сертификат о происхождении товара. Теперь запросить оформление этого документа можно на платформе «Мой экспорт».
Сертификат о происхождении товара – документ, подтверждающий происхождение продукции из страны, на территории которой она была произведена полностью или получила значимую переработку. С его помощью также можно подтвердить, что товар может быть ввезён в страну, если страной-импортёром запрещён либо ограничен ввоз товаров, происходящих из определенных стран.
«Сервис по запросу сертификата о происхождении товара был разработан совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, при этом учитывалось и мнение экспортёров. Цифровая услуга предусматривает только электронное взаимодействие на всех этапах, где это возможно.
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Последние комментарии
Fylhtq95
11.01.23 14:23
Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!"
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Виктор
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Недолго руководил, так как безусловный профессионал. А такие никому не нужны, особенно нашему нынешнему руководству области.
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