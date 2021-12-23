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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.12.21 19:30

«Мой сам» - адаптированная под суровую северную погоду автомойка!

В Ленинском районе Мурманска появилась новая мойка самообслуживания внутри отапливаемого здания. Автолюбителей порадует не только доступная цена, но и качественное оборудование и химия, благодаря которым отмыть машину от скопившейся грязи удастся буквально за пару минут. А пока автомобиль будет сохнуть, вы сможете насладиться вкусным шашлыком или же выпить кофе с пирожными.

С каждым годом машин на дорогах становится всё больше и актуальность автомоек растёт. Особым спросом они пользуются у нас на севере – виной тому частая смена погодных условий. Помыть автомобиль хочется быстро, недорого и качественно. Но где это сделать? Жители Ленинского округа Мурманска могут больше не задаваться этим вопросом – на улице Транспортная, 14 открыли новую автомойку с лаконичным названием «Мой сам», которая полностью адаптирована под суровую северную погоду.

Павел Геворгян, владелец автомойки «Мой сам»: «В Мурманске холодно, полгода у нас холодно, поэтому решили сделать закрытую. Была возможность, было помещение, сделали закрытого типа, чтобы люди могли себе позволить мыть машину в тепле. У нас хорошая химия, не жалеем на это денег, у нас очень высокое давление воды, в городе нет такого давления. Любой человек может прийти, спросить, давление на уровне».

Помыть свою машину владельцы могут самостоятельно, однако, если возникнут сложности, приветливый персонал в помощи никогда не откажет. Ещё один приятный бонус – это карта лояльности, которая сохраняет не «вымытые» минуты на следующий раз. Для многих клиентов новая автомойка уже стала фаворитом.

Эдуард Ласенко, постоянный клиент автомойки «Мой сам»: «Я занимаюсь покупкой и продажей автомобилей. Приезжаю на эту автомойку, так как тут удобное месторасположение, хорошее давление воды, качественная химия, которая хорошо отмывает грязь».

На автомойке «Мой сам» можно очистить от грязи не только кузов машины, но и днище, помимо этого есть и другие услуги комплексного ухода за автомобилем. Главная особенность - это работа терминалов оплаты - система работы настроена так, что для удобного расчёта времени мойки, можно ставить на паузу счётчик. Не нужно торопиться, можно качественно привести в порядок свой автомобиль.

Алексей Салеев, ведущий специалист по detailing услугам автомойки «Мой сам»: «Для наших клиентов помимо мойки самообслуживания, мойки днища, шиномонтажа мы предоставляем все перечисленные услуги: это detailing-мойка, detailing-химчистка, detailing-полировка, нанесение защитных покрытий, жидкое стекло, шумоизоляция, покраска и восстановление кожи, пластика салона автомобиля».

Пока автомобиль сохнет, клиент может провести время в приятной и уютной обстановке в кафе, которое находится неподалеку, выпить чашечку кофе с пирожным или заказать аппетитный шашлык.

- Здравствуйте, что заказываете?

– Капучино.

– Часто здесь бываете?

– Мы сюда часто приезжаем на мойку самообслуживания и заходим в уютное кафе попить кофе, выбираем выпечку, очень вкусное свежее.

– Что больше всего нравится?

– Пончики очень вкусные, у них тут всё вкусное и свежее.

Автомойка «Мой сам» работает круглосуточно, найти её можно на улице Транспортная 14.

На правах рекламы.

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