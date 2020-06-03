«Мой зелёный город - мой уютный дом» - дарим Мурманску красоту и уют!

В Мурманск пришло лето, а значит, самое время заняться озеленением города. Для этого стартовал ежегодный конкурс «Мой зелёный город - мой уютный дом». Северянам в очередной раз предлагают посоревноваться в благоустройстве дворов и прилегающих территорий.

Детский сад №151 города Мурманска стал одним из участников конкурса «Мой зелёный город - мой уютный дом». На территории учреждения построили пруд с лягушками, установили клумбы. Помимо привычных многолетних цветов здесь теперь растут нетипичные для Севера тюльпаны и нарциссы. Садоводы рассчитывают, что растения будут радовать коллектив и воспитанников каждую весну.

Галина Лупанова, старший воспитатель ДОУ №151 г. Мурманск: «В прошлый год мы свозили растения практически со всей России. Педагоги привозили их из Ярославля, Зеленоборского, с Вологды, высаживали растения. Они у нас очень хорошо пережили зиму, взошли, вся красота будет, наверно, к середине лета».

В посадке растений приняли участие не только сотрудники детского сада, но и дети и их родители.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Этот конкурс проходит по четырём номинациям. Одна номинация называется «На лучший зелёный дворик на придомовой территории», очень интересная номинация «На лучшее оформление клумбы, цветника». И традиционные номинации, которые пользуются большим спросом у северян, «Конкурс на озеленение территории образовательных организаций» и «Конкурс на озеленение территорий промышленных предприятий». И мы приглашаем всех мурманчан участвовать в этом конкурсе.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте администрации Мурманска до 17 июля.