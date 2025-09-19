«Мой зелёный город - мой уютный дом»: подведены итоги конкурса

Наступление осени для северян ещё не значит потерю ярких красок. Активные граждане собственными силами регулярно озеленяют и облагораживают столицу Заполярья. Авторов самых творческих работ наградили в администрации областного центра

Инициативные граждане, украшающие свои дворы и участки цветочными композициями, могут вот уже более 10 лет принимать участие в конкурсе «Мой зелёный город - мой уютный дом», итоги которого осенью подводят в администрации города. Церемония награждения самых творческих северян состоялась и в это раз.

Сергей Тарасенко, и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «Вы вносите развитие в наше хозяйство, пусть даже и на небольшом своём участке. Спасибо вам большое. Когда идёшь по своим делам, то трудно не остановиться около творения, которое вы создаёте своими руками».

Работы оценивались в 4-х номинациях: «Лучший зелёный дворик», «Клумба-цветник» и «Озеленение в учреждениях и образовательных организациях». Например, воспитанники из детского сада «46 Мурманска, каждый год украшают свою территорию разнообразными растениями.

Ирина Матвеева, заведующая детским садом №46, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Во-первых, клумбы сюжетные, цветники, деревья, кустарники, ягоды, виолы, питуньи, астры».

Оригинальность тоже среди критериев. Вячеслав Кублицкий, например, возвёл свой собственный сад камней, где бережно ухаживает за краснокнижным растением под названием «Чина Весенняя».

Вячеслав Кублицкий, участник конкурса «Мой зелёный город - мой уютный дом»: «Цветёт великолепно, причём цвет цветочков меняется. Это растение внесено в Красную книгу, а у меня заросли и я раздаю их тем, кто хочет ухаживать».

Благодаря стараниям таких неравнодушных озеленителей наш город-герой с каждым годом становится ярче и уютней.