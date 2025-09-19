9-10 декабря в Санкт-Петербурге состоится XV международный форум «Арктика: настоящее и будущее» им. А.Н. ЧилингароваРегиональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового такси
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.25 19:30

«Мой зелёный город - мой уютный дом»: подведены итоги конкурса

Наступление осени для северян ещё не значит потерю ярких красок. Активные граждане собственными силами регулярно озеленяют и облагораживают столицу Заполярья. Авторов самых творческих работ наградили в администрации областного центра

Инициативные граждане, украшающие свои дворы и участки цветочными композициями, могут вот уже более 10 лет принимать участие в конкурсе «Мой зелёный город - мой уютный дом», итоги которого осенью подводят в администрации города. Церемония награждения самых творческих северян состоялась и в это раз.

Сергей Тарасенко, и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «Вы вносите развитие в наше хозяйство, пусть даже и на небольшом своём участке. Спасибо вам большое. Когда идёшь по своим делам, то трудно не остановиться около творения, которое вы создаёте своими руками».

Работы оценивались в 4-х номинациях: «Лучший зелёный дворик», «Клумба-цветник» и «Озеленение в учреждениях и образовательных организациях». Например, воспитанники из детского сада «46 Мурманска, каждый год украшают свою территорию разнообразными растениями.

Ирина Матвеева, заведующая детским садом №46, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Во-первых, клумбы сюжетные, цветники, деревья, кустарники, ягоды, виолы, питуньи, астры».

Оригинальность тоже среди критериев. Вячеслав Кублицкий, например, возвёл свой собственный сад камней, где бережно ухаживает за краснокнижным растением под названием «Чина Весенняя».

Вячеслав Кублицкий, участник конкурса «Мой зелёный город - мой уютный дом»: «Цветёт великолепно, причём цвет цветочков меняется. Это растение внесено в Красную книгу, а у меня заросли и я раздаю их тем, кто хочет ухаживать».

Благодаря стараниям таких неравнодушных озеленителей наш город-герой с каждым годом становится ярче и уютней.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире02:00«Дискотека СССР-5». Концерт '2025, часть 2 (16+)03:15«Медленное ТВ-Камин».05:30«Танцы марионеток». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в августе подешевели продукты и услуги, непродовольственные товары подорожали-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 42 копейки, евро снижается на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового такси
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»