«Моя опасная медицина» - спецрепортаж «Арктик-ТВ» в день борьбы со СПИДом

1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом в эфир «Арктик-ТВ» выйдет специальный репортаж, посвящённый некачественному оказанию медицинских услуг одной из организаций в Мурманске.

«Моя опасная медицина» – специальный репортаж об ответственности руководителей медицинских центров перед людьми!

Валерий Стадник, адвокат: «Мой вывод такой: я бы ни своих детей, ни членов своей семьи не только не повёл бы, но и других бы отговаривал туда заходить».

Почему пациенты клиники «Моя медицина» становятся подопытными кроликами? А медперсоналу платят деньги наличкой?

Светлана Сысоева, истец, медсестра: «Ты приходишь, стажируешься, записываются пациенты. Если Маша, Даша или кто-то ещё попал иглой в вену, её берут на работу».

Что за бизнес-леди руководит клиникой, где неоформленные сотрудники имеют доступ к персональным данным?

Светлана Сысоева, истец, медсестра: «В компьютере есть имя, отчество человека, который пришёл сдавать анализы, всё это есть в базе, любой может посмотреть»

Готовы ли мурманчане обращаться в такие медицинские центры?

- Если бы вы знали, что в клините не трудоустроен персонал, вы бы обратились туда?

– Нет, конечно!

Смотрите 1 декабря в 10.25 и 17.40 специальный репортаж «Моя опасная медицина» в эфире «Арктик-ТВ».