«Моя опасная медицина» - спецрепортаж «Арктик-ТВ» в день борьбы со СПИДом
«Моя опасная медицина» – специальный репортаж об ответственности руководителей медицинских центров перед людьми!
Валерий Стадник, адвокат: «Мой вывод такой: я бы ни своих детей, ни членов своей семьи не только не повёл бы, но и других бы отговаривал туда заходить».
Почему пациенты клиники «Моя медицина» становятся подопытными кроликами? А медперсоналу платят деньги наличкой?
Светлана Сысоева, истец, медсестра: «Ты приходишь, стажируешься, записываются пациенты. Если Маша, Даша или кто-то ещё попал иглой в вену, её берут на работу».
Что за бизнес-леди руководит клиникой, где неоформленные сотрудники имеют доступ к персональным данным?
Светлана Сысоева, истец, медсестра: «В компьютере есть имя, отчество человека, который пришёл сдавать анализы, всё это есть в базе, любой может посмотреть»
Готовы ли мурманчане обращаться в такие медицинские центры?
- Если бы вы знали, что в клините не трудоустроен персонал, вы бы обратились туда?
– Нет, конечно!
Смотрите 1 декабря в 10.25 и 17.40 специальный репортаж «Моя опасная медицина» в эфире «Арктик-ТВ».