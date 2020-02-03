«Мойте руки, носите маску», - Андрей Чибис призывает не паниковать

«Мойте руки, носите маску в местах скопления людей, при недомогании сразу обращайтесь к врачу», - губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к жителям региона с просьбой не паниковать во время эпидемии коронавируса.

В социальных сетях северяне бурно обсуждают фотографию медиков в специальных костюмах, сделанную в отеле областного центра и пишут буквально о каждом кашляющем госте из Поднебесной. Пользователи Сети боятся, что в Мурманской области распространится коронавирус.

За последнее время в регионе были госпитализированы 6 туристов из Китая - двое с подозрением на вирус и ещё четверо, которые были с ними в контакте. Ни у кого опасный диагноз не подтвердился. У одного - ОРВИ, у другого-пневмония. За ситуацией следят Роспотребнадзор, медики, пограничники, чиновники. Каждый подозрительный случай прорабатывается досконально.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На сегодняшний день никаких случаев выявления коронавируса нет. Ещё раз говорю, мы очень бдительно к этому вопросу относимся. Службы, работники отелей и так далее проинформированы, проинструктированы на предмет того, что в случае, если даже не сам турист, гость или житель обращается, а просто они видят человека с признаками заболевания, то они дают сигнал в соответствующие службы. Приезжаем, проводим соответствующую оценку с соответствующими анализами».