Мойва «доплыла» до прилавков мурманских магазинов

Городская администрация договорилась с рыбопромышленным холдингом «Норебо» об отгрузке 40 тонн этой рыбы для реализации в магазинах Мурманска.

Рыбопромышленники готовы отгрузить 40 тонн мойвы в мурманские торговые сети. Об этом с холдингом «Норебо» договорился мэр Мурманска Дмитрий Филиппов. Единственное условие рыбаков - эти 40 тонн мойвы должны продаваться по социальным картам и попасть на столы граждан с небольшим достатком. «Норебо» по договорённости поставляет рыбу в магазины по цене 65 рублей за килограмм. Рыбопромышленники уверены, что большой наценки по социальным картам быть не должно. Появится мурманская мойва в магазинах уже в ближайшие дни.

- В настоящее время из 40 тонн 20 тонн уже отгружено, - сообщил журналистам «Арктик-ТВ» Андрей Гуляев, заместитель генерального директора ПАО «Мурманский траловый флот» холдинга «Норебо». - В связи с предстоящими праздниками я не уверен, что в эти дни пойдут активные отгрузки, но я думаю, что в течение следующей недели оставшиеся 20 тонн тоже будут отгружены.