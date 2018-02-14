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День за днём с «Арктик-ТВ»14.02.18 19:30

Мойва пришла, но мелкая, крупную надо ещё подождать

В Мурманске встретили со свежим уловом траулер «Лазурный». С него предстоит выгрузить более 700 тонн свежемороженой «народной» рыбки. Достанется ли мойва всем желающим, какова будет её стоимость, журналисты «Арктик-ТВ» узнавали у рыбаков.

Траулер «Лазурный» одним из первых доставил мойву в Мурманск.  Северяне  не видели её с 2015 года в связи с мораторием на вылов, который  ввела российско-норвежская комиссия по рыболовству. Совсем скоро рыба появится на прилавках магазинов, а по городской карте поддержки её стоимость не будет превышать 65 рублей.

- Сейчас на прилавках, а мы об этом знаем,  находится рыба с ценой более ста рублей, поэтому 65 рублей - цена относительно недорогая для мойвы, - говорит Дмитрий  Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Всё зависит от того, какова будет её себестоимость на судне. 10% плюс - на внутреннюю логистику. По такому ценообразованию будет формироваться  цена на прилавке.

По словам капитана судна, промысел был сложным. Много времени экипаж потратил на поиск рыбы, а ту, которую обнаружили, оказалось не так много. Осталось всего полтора месяца, чтобы выбрать всю квоту, поэтому прогнозы на объём вылова мойвы очень осторожные.

Рейс «Лазурного» длился 15 дней. За это время удалось поймать хорошую мойву средних размеров, рассказал Вячеслав Кульбида, капитан траулера «Лазурный». А жирная рыба, да ещё и с икрой, пойдёт в конце февраля - начале марта. А вот когда народный продукт появится на прилавках магазинов в избытке, никто сказать не берётся.  Виталий Касаткин, руководитель филиал ООО «Айсберг-Норд», отмечает, что эта рыбка стала в последнее время дефицитом.

Как только завершится выгрузка, судно «Лазурный» отправится в очередной рейс в Баренцево море. На промысле в настоящее время работает  10 траулеров. А размеры квоты для Мурманских рыбаков составляют  80 тысяч тонн

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