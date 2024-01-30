День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.24 19:30
Мойвенная путина стартует через десять дней
Однако, по научным прогнозам, основная часть народной рыбы пойдёт через норвежскую зону, что может помешать освоению нацквоты.
Также на промысле традиционно будет происходить «прилов» сельди, трески, но по правилам Норвегии это недопустимо. И российским траулерам придётся покинуть районы добычи.
По решению смешанной российско-норвежской комиссии, национальная квота России в 2024 году составляет около 78 тысяч тонн. Право на промысел мойвы получили порядка 20 компаний.
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Последние комментарии
Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Shamay
26.01.24 00:30
Громадное спасибо Матвиенко за постоянную поддержку Арктики!
Тамара Александровна Ушинская, мурманчанка.
25.01.24 16:16
Здравствуйте мурманчане, гости города-героя! Пишет Вам педагог, ветеран труда Тамара Александровна Ушинская. Что можно сказать, увидев сей телевизионный сюжет? Хочу сказать, что моя дочь ни в чем не
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