Мойвенная путина стартует через десять дней

Однако, по научным прогнозам, основная часть народной рыбы пойдёт через норвежскую зону, что может помешать освоению нацквоты.

Также на промысле традиционно будет происходить «прилов» сельди, трески, но по правилам Норвегии это недопустимо. И российским траулерам придётся покинуть районы добычи.

По решению смешанной российско-норвежской комиссии, национальная квота России в 2024 году составляет около 78 тысяч тонн. Право на промысел мойвы получили порядка 20 компаний.