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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.10.18 19:30

Мойвы в следующем году не будет

Делегация мурманских рыбаков вернулась из Норвегии. Там, во время заседания смешанной русско-норвежской комиссии по рыболовству утвердили объёмы вылова на 2019 год.

Квоты на следующий год рыбаков не радуют. Общий допустимый вылов сократили по нескольким видам рыбы. Трески, например, ловить можно будет на 6% меньше. Для России это - чуть более 316 000 тонн. И это ещё можно считать победой. Международный совет по исследованию моря, например, рекомендовал сократить вылов на 13%. Также на 15% сократится общий допустимый вылов пикши. Для России он составит 76 тысяч тонн.

27 000 тонн по палтусу - это общая квота. Российская доля в ней - 12,2 тысячи тонн, то есть чуть меньше половины. Снижение общего допустимого вылова на некоторые виды рыб неминуемо ударят по карману рыбопромышленников за счёт простоя судов. И если с необходимостью урезать квоты на пикшу рыбопромышленники согласны, то вот по треске возникают вопросы.

Ещё одна неприятная тема, прозвучавшая на заседании комиссии по рыболовству - новый мораторий на вылов мойвы. В следующем году ловить её не будут вообще. Мойва в естественной среде обитания идёт в пищу тюленям, китам и той же треске. А год промысла, по мнению научных кругов, сильно снизил её поголовье.

Был и позитив. Например, российская квота на вылов морского окуня в 2019 году составила 13,5 тысяч тонн. И это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Кроме того ловить окуня наши рыбаки смогут как в открытой части Норвежского моря, так и в экономической зоне Норвегии и в районе архипелага Шпицберген.

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