«Мозговой штурм» - в Мурманске прошла стратегическая сессия для представителей туризма

Помимо представителей местного бизнеса и различных турфирм данное мероприятие посетили и московские консультанты.

Стратегическая сессия для представителей туристической отрасли Мурманской области приурочена ко Всемирному дню туриста, который ежегодно отмечают 27 сентября. Встреча была организована в формате «мозгового штурма», во время которого участники обсудили самые разные вопросы. Но основная цель - выработать единую стратегию для развития индустрии путешествий и отдыха в области. Заполярью есть чем привлечь новых гостей.

Также были приглашены столичные эксперты в области брендирования и маркетинга. По их словам, Мурманская область отличается неплохим уровнем развития туристической сферы, но при этом обладает рядом особенностей, не характерных для остальных субъектов Российской Федерации.

Алексей Дружинин, дизайн-директор московской лаборатории дизайна: «По сравнению с остальными регионами, недочётов не так много, но в первую очередь, это касается всей страны, любого региона, в том числе и Мурманской области, – это работа над инфраструктурой. Туристическая инфраструктура должна быть в первую очередь».

По словам экспертов, наш край выгодно выделятся географической и транспортной доступностью, а поскольку Арктика сейчас находится в мировом тренде, то за туристическое будущее Заполярья можно не переживать.