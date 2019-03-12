Может ли пенсия приносить доход? Как уйдя на заслуженный отдых, стать инвестором? Ответы знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Грандиозное событие состоится в Мурманске уже на этой неделе. На Семёновском озере пройдёт Чемпионат мира по ледяному плаванию. Подготовку к чемпионату активно освещаются иностранными СМИ. Так, операторы английского телеканала «ВВС» уже засняли и показали ролик о том, как вырезают лёд на Семёновском озере. Подробный репортаж о подготовке к чемпионату читайте в «Вечернем Мурманске».

В минувшие выходные мурманчане снова блистали в обеих столицах. Так в Санкт-Петербуге Яна Волосевич заняла третье место на чемпионате по боди-арту. Два месяца по вечерам девушка лепила из полимерных материалов шлем-маску, косу и пояс для своего костюма, украшала туфли, шила опаленные крылья. О том, что в итоге получилось, читайте в свежей «Вечерке».

А мурманчанка Анастасия Никитина побывала в Москве, где в Государственном Кремлевском дворце спела вместе с известной певицей Алсу на открытии нового сезона популярного телешоу «Ты супер!». О том, как юная мурманчанка оказалась на большой сцене, выяснили журналисты «Вечернего Мурманска».

Может ли пенсия приносить доход? Как уйдя на заслуженный отдых, стать инвестором? В каком фонде лучше хранить свою пенсию и как этот фонд выбрать? Просто и доходчиво о пенсионных фондах своим читателям рассказывает свежая «Вечёрка».