Может ли производство вдохновлять? Ответ на этот вопрос искали художники Мурманской области

Они приняли участие в индустриальном пленэре, который проходил в рамках фестиваля искусств «Табуретка» в Мончегорске.

На территории Кольской ГМК в Мончегорске профессиональные художники и любители живописи из Мурманской области встретились, чтобы запечатлеть промышленные пейзажи.

Лина Волчёнок, организатор индустриального пленэра, руководитель проектов фонда «Живая классика»: «Сегодня в нашем индустриальном пленэре принимают участие художники из Мончегорска как любители, так и профессионалы. На сайте нашего фестиваля искусств «Табуретка» можно было оставить заявку и так же мы приглашали всех желающих и в прошлом году, кто участвовал ранее. В этом году у нас есть один участник, который был в прошлом году, видимо, понравилось и опять принял участие. И новые художники, которые присоединились к нам – это жители Мончегорска – совершенно разного уровня подготовки».

Так ли это легко отразить в работах промышленную эстетику? Искать творческие решения на площадке северным художникам помогал выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств имени Репина Ярослав Гурьев, который приехал в Заполярье специально на индустриальный пленэр.

Ярослав Гурьев, художник, график, живописец: «Мы выбрали технику масляной живописи. Чем она удобна? Тем, что можно быстро закидать холст. И так же она подвижная. То есть, краски быстро не сохнут. От этого можно где-то успеть что-то поправить, если свет ушёл. Так же, добавить какую-то деталь. Или, наоборот, стереть и переписать».

Индустриальные пленэры в советское время были очень популярны – тогда целые группы художников отправляли на крупнейшие предприятия, чтобы у них была возможность оставить на бумаге память о промышленном развитии страны. Представители Кольской ГМК, организуя такой пленэр уже второй год, надеются, что это станет доброй ежегодной традицией.

Екатерина Вовк, участница пленэра: «Здесь происходит, как вам сказать, исследование промышленной среды. Поиск производственной какой-то красоты, можно сказать. Тут своеобразный город индустриальный и в нём есть своеобразная красота какая-то. Поэтому я хочу запечатлеть вот именно этот городок».

Татьяна Кузнецова, студентка кафедры дизайна. Ещё с прошлого года она мечтала попасть на пленэр, но тогда не получилось. Но она не сдалась, предприняла новую попытку, которая уже и увенчалась успехом.

Татьяна Кузнецова, участница пленэра: «Мне очень нравится наш Мончегорск и мне нравится его рисовать, мне нравится тут жить, принимать какое-то активное участие во всех мончегорских мероприятиях. Я решила, что для меня это большая возможность поучаствовать в таком серьёзном проекте, побывать на комбинате, запечатлеть его. И это ещё будет на выставке. Я считаю, что это очень круто. И это огромная возможность для меня, как для дизайнера».

Лучшие работы художников будут представлены на специальной экспозиции фестиваля искусств «Табуретка», который состоится 12 августа в Мончегорске.