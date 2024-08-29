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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.24 19:30

Можно ещё успеть купить по летним ценам - с огромными скидками одежду европейского качества

Проект для Крайнего Севера - «Нордическая выставка» верхней одежды от компании «Орсо Групп» заканчивает свою работу в Мончегорске, Ковдоре и Оленегорске. Это последняя недельная распродажа. Только по 1 сентября включительно действует финальное предложение: купить по летним ценам - с огромными скидками одежду европейского качества!

Скандинавская одежда всегда нравилась россиянам. Не секрет, что из-за прекращения поставок и действия ряда санкций её ассортимент стремительно сузился, а спрос, напротив, вырос. Почти все крупнейшие сети норвежских магазинов верхней одежды покинули российский рынок, теперь остаток товаров распродаётся на «Нордических выставках», где для покупателей действуют уникальные предложения.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Летом этого года Норвегию признали недружественной страной. После этого и норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой: вывезти товар невыгодно, так как товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз. Вывезти они не могут, хранить дальше на складах дорого, поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70 процентов».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Это легендарные скандинавские дублёнки. Выполнены из тафтинг-овчины – в них тепло даже при температуре минус 30 градусов. И примечательная особенность: их можно вывернуть наружу, выворачиваются все карманы. И она будет для вас как шубка. Сверху замша обработана полифит-маслами, она не реагирует на влагу. Понятное дело, что это не дождевик. В дождь не надо в ней ходить. Но мокрый снег – всё скатывается. В магазинах такие модели были представлены по 55 тысяч рублей, здесь - на выставке только на этой неделе, представлены за 24900 рублей».

На выставке-продаже представлен широчайший ассортимент верхней одежды. От пуховиков и дублёнок, выдерживающих температуры до минус 50 градусов, до стильных осенних курток из натуральной кожи. Покупателей порадует не только разнообразие модельного ряда, но и возможность выбрать идеальный размер, вплоть до 72-го.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, я очень довольная. Она красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Тёплые, красивые удобные и всё очень хорошо».

Надежда, покупатель: «Очень актуально сейчас, потому что погода меняется, ветер холодный. Я думаю, что будет очень здорово, если будут люди одеты в тёплую одежду, меньше будут болеть. Говорю, как медик».

Только по 1 сентября включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70%, будет представлена в Мончегорске на центральной площади в Торговом Доме «Дружба» по адресу: проспект Металлургов, 34 (1-й этаж); в Ковдоре по адресу: улица Кирова, 10 (помещении бывшего магазина «Связной»). И в Оленегорске на Ленинградском проспекте, 5 (1-й этаж, слева от магазина «Магнит», время работы здесь - с 11 до 19 часов).

 

 

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