Можно кататься с ледяных горок, можно любоваться ледяными скульптурами

Ледяные горки и фигуры, которые каждую зиму украшают Мурманск, наконец достроены. Глава администрации города Евгений Никора вместе с подрядчиком лично проверил их готовность.

До Нового года осталось меньше недели, а ледяные горки и фигуры на улицах города появились только сейчас. Причинами задержки работ стали проблемы с подрядчиком, который в процессе работы постоянно высказывал недовольства. Поэтому, сроки сдачи объектов пришлось перенести.

Александр Накай, генеральный директор МАУК «Городские парки и скверы»: «В принципе, до 24 декабря, как они и обещали, они основные работы выполнили. Были мелкие замечания. Основное наше требование – это идеальное зеркало ската горок, по которому катаются наши детки. Они должны его дошлифовать, привести по техническому состоянию».

Глава администрации города Евгений Никора на «твёрдую четверку» оценил выполненную мастерами работу и внёс свои замечания: «Я считаю, что горки отличные. Все три комплекса горок, которые у нас есть, должны быть рассчитаны на детей разных возрастов», - отметил Евгений Никора, глава администрации города Мурманска.

Скоро в областном центре стартует конкурс, в рамках которого дети вместе со своими родителями смогут нарисовать эскизы будущих горок. О начале приёма работ будет объявлено позже.

Напомним, что в этом году ледяные конструкции расположены в трёх местах Мурманска: на Семёновском озере, на Кольском проспекте, 101 и на площади Пять Углов.