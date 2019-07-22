Можно ли ехать в машине с шашечками?

О такси сложено немало песен, а уж историй, в которых фигурируют водители автомобилей с шашечками, вообще не сосчитать. Но подсчету легко поддаётся число тех, кто нарушил правила перевозки. Только за один час сотрудники региональной автоинспекции на дорогах Мурманска выявили двух таксистов - нелегалов.

«Мы проводим проверочные мероприятия за перевозчиками, уделяя особое внимание техническому состоянию средств, наличию документов у водителей, а так же специальных разрешений на осуществление деятельности в качестве водителя легкового такси», - пояснил Артём Лобанов, старший государственный инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску капитан полиции.

Сотрудники ГИБДД предупреждают, что пользуясь услугами нелегальных такси, больше всего рискуют пассажиры, ведь водители, не имеющие специальных разрешений, не проходят предусмотренные законодательством медицинский контроль, а их автомобили - технический осмотр. Более того, в случае дорожно-транспортного происшествия пассажир нелегального такси не сможет рассчитывать на получение страховой денежной компенсации, юридически он считается попутчиком, а не клиентом, которому оказывают платную услугу.