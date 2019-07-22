КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему мигранты капитально ремонтируют Мурманск?ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Творчество без границ - картины из алюминиевых банок и картины под водой
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.07.19 19:30

Можно ли ехать в машине с шашечками?

О такси сложено немало песен, а уж историй, в которых фигурируют водители автомобилей с шашечками, вообще не сосчитать. Но подсчету легко поддаётся число тех, кто нарушил правила перевозки. Только за один час сотрудники региональной автоинспекции на дорогах Мурманска выявили двух таксистов - нелегалов.

«Мы проводим проверочные мероприятия за перевозчиками, уделяя особое внимание техническому состоянию средств, наличию документов у водителей, а так же специальных разрешений на осуществление деятельности в качестве водителя легкового такси», - пояснил Артём Лобанов,  старший государственный инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску капитан полиции.

Сотрудники ГИБДД предупреждают, что пользуясь услугами нелегальных такси, больше всего рискуют пассажиры,  ведь водители, не имеющие специальных разрешений, не проходят предусмотренные законодательством медицинский контроль, а их автомобили - технический осмотр. Более того, в случае дорожно-транспортного происшествия пассажир нелегального такси не сможет рассчитывать на получение страховой денежной компенсации, юридически он считается попутчиком, а не клиентом, которому оказывают платную услугу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаК БУРОВОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
Мария
22.07.19 09:14
Позвоните пожалуйста 8-915-439-49-59. Мария
Комментарий к новости:Судьбу мурманских «Бони и Клайда» решит Октябрьский суд
Оксана
21.07.19 00:21
19.07.2019 в районе дома 20 по ул. Достоевского были проведены работы по установке детской площадки. Внешний вид сложно назвать современными (напоминают сооружения 70-х годов прошлого века) и конструк
Комментарий к новости:Детские площадки в Мурманске растут, как грибы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Остров ненужных людей». Художественный сериал, 1 серия (16+)
-PRO ДеньгиИз-за закредитованности населения долговой пузырь «в любом случае взорвется» в 2021 году – Максим Орешкин-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 14 копеек, доллар подрос на 11 копеек-PRO ЭнергетикуПервый энергоблок Кольской АЭС остановят для планового обслуживания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 июля-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыРоссия упростила иностранным туристам посещение Арктики
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 183 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика