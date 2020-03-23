Можно ли работать дистанционно, если работы вообще нет - ОПРОС

Редакция «Арктик-ТВ» решила узнать у мурманчан, а готовы ли они работать дистанционно? есть ли у них такая возможность?

Срез мнений получился неожиданный:

- Нам очень сложно перейти на дистанционное обслуживание.

- Я работаю в сфере госслужбы. Невозможно это сделать.

- У меня нет основной работы. Вообще нет!

- Работаю по-прежнему. Всё спокойно.