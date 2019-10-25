Можно ли слепо верить в астрологические прогнозы? Выясняет «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Со следующей недели более тысячи детей будут посещать в Мурманске оздоровительные лагеря дневного пребывания. Приём заявок от родителей уже завершен. Но зато открыта запись на зимние каникулы. Как отправить ребёнка в городской оздоровительный лагерь и сколько это будет стоить, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Любой даже небольшой снегопад, как лакмусовая бумажка, выявляют десятки не очень предусмотрительных автомобилистов. А ведь о своей машине надо заботиться заранее. Что с наступлением зимы обязательно должно лежать в багажнике автомобиля, журналисты «Вечёрки» узнали у одного из организаторов группы «Мурманск ДТП-ЧП» и известного автоволонтёра Дмитрия Семёнова.

Можно ли слепо верить в астрологические прогнозы? Руководитель мурманской школы астрологии Сергей Згазинский уверен, что звезды влияют на нашу жизнь лишь частично, примерно на треть. Он составил звёздный прогноз на ноябрь специально для читателей главной городской газеты «Вечерний Мурманск».