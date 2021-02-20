Можно научиться быть хорошим папой

В Мурманской области стартовал проект «Ответственное отцовство». Это комплекс мероприятий, направленный на укрепление семейных ценностей. Школу родителя начали посещать и отцы Александровска.

Молодой отец Илья с большим интересом наблюдает за успехами годовалого сына. Ребёнок растёт быстро: уже умеет произносить несколько слов, осваивает бытовые навыки. Папа во всём старается поддерживать малыша.

Илья Богун, молодой папа, г. Снежногорск: «Играем, гуляем, на ватрушках катаемся, в гости к родственникам ходим. Их у нас много. Сын не скучает, есть с кем поиграть, развиваемся».

Однако помогать жене по дому и с ребёнком – это не значит быть идеальным папой, уверен Илья. Здесь нужны более глубокие знания и умения. Поэтому молодой человек с удовольствием принял участие в программе «Ответственное отцовство». Она будет реализоваться с февраля по декабрь этого года по всей Мурманской области. Основная цель проекта популяризация и укрепление семейных ценностей. Предполагается самый разный формат проведения – клубный, досуговый, проектный.

Виктория Неплюева, директор ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН: «В нашей работе мы сталкиваемся с разного рода семьями. И хотелось бы, чтобы все они были положительные, с хорошим семейным опытом».

Часть событий организуют в онлайн-формате. Включится в проект папы большого ЗАТО могут на любом этапе, заявившись в любой из номинаций «Будущий папа», «Молодой» или «Многодетный отец». Итоги проекта будут подведены в декабре. Народным голосованием выберут победителей, которые получат ценные подарки.