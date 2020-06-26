Можно сразу на танцы идти

Красивые и здоровые ноги – мечта каждого человека. Однако наследственная предрасположенность, неправильный образ жизни и ряд других факторов могут стать проблемой в достижении этого. Но отчаиваться не стоит, вовремя предупредив развитие варикоза, можно забыть об этой болезни. Выявить коварный недуг и бороться с ним помогут специалисты нового центра «Васкул Клиник Мурманск».

«Васкул Клиник» - сеть специализированных медицинских центров, основным направлением работы которых - лечение заболеваний вен с акцентом на малоинвазивные технологии. Теперь это стало доступно и в Мурманске. Клинику открыли совсем недавно. Здесь работают квалифицированные специалисты не только из нашего региона, но и из Москвы.

Руслан Мамедов, сердечно-сосудистый хирург, флеболог медицинского центра «Vascul Clinic Мурманск»: «У нас порядка 10 врачей работает. Все они с большим стажем, больше 10 лет, кандидаты наук. Так что мы постоянно выступаем на различных конференциях с докладами и так далее. То есть, мы не просто хирурги или сосудистые хирурги. У нас специализированная направленность – флебологическая».

Записаться к специалисту можно в день обращения. Осмотр занимает не более 10 минут. С помощью аппарата УЗИ хирург внимательно проверяет вены и артерии ног, после чего даёт рекомендации по лечению варикозной болезни. Если необходима операция, то в клинике её можно сделать без разрезов и госпитализации.

Руслан Мамедов, сердечно-сосудистый хирург, флеболог медицинского центра «Vascul Clinic Мурманск»: «Мы просто делаем пункцию вены, заводим лазерный световод и лазером венку завариваем, грубо говоря. Закрываем и она, потом не работает и потихонечку рассасывается. Тем самым пациент сразу после операции встает на свои ноги, может спокойно уйти и заниматься своими делами».

Операция длится около часа. Она проводится под местной анестезией - без наркоза. Важно, что после лазерной коагуляции вен пациенту выдаётся гарантийный сертификат сроком на 5 лет, подтверждающий ответственность врача. Что особенно приятно, после операции нет долгого и мучительного процесса восстановления.

Руслан Мамедов, сердечно-сосудистый хирург, флеболог медицинского центра «Vascul Clinic Мурманск»: «Небольшое ограничение по физической нагрузке, но при этом пациент не выпадает из своей обычной повседневной жизни. Он может заниматься ей спокойно, никаких чрезвычайных ограничений. Как говорили мои коллеги: можно сразу на танцы идти».

Хоть варикозное расширение вен и принято считать женской болезнью, на самом деле этот недуг бывает и у мужчин. Конечно, его нужно лечить. И лучше заняться этим на ранних стадиях, а не запускать болезнь. С помощью квалифицированных специалистов медицинского центра «Васкул Клиник Мурманск» ваши ноги всегда будут здоровыми и красивыми.

Клиника располагается в самом центре города по адресу: г.Мурманск, улица Ленинградская, 29/5, вход со стороны бывшего кинотеатра «Родина».

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