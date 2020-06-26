ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Жить в условиях самоизоляции, выйти из него с меньшими потерямиСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Кольский БАМ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.06.20 19:30

Можно сразу на танцы идти

Красивые и здоровые ноги – мечта каждого человека. Однако наследственная предрасположенность, неправильный образ жизни и ряд других факторов могут стать проблемой в достижении этого. Но отчаиваться не стоит, вовремя предупредив развитие варикоза, можно забыть об этой болезни. Выявить коварный недуг и бороться с ним помогут специалисты нового центра «Васкул Клиник Мурманск».

«Васкул Клиник» - сеть специализированных медицинских центров, основным направлением работы которых - лечение заболеваний вен с акцентом на малоинвазивные технологии. Теперь это стало доступно и в Мурманске. Клинику открыли совсем недавно. Здесь работают квалифицированные специалисты не только из нашего региона, но и из Москвы.

Руслан Мамедов, сердечно-сосудистый хирург, флеболог медицинского центра «Vascul Clinic Мурманск»:  «У нас порядка 10 врачей работает. Все они с большим стажем, больше 10 лет, кандидаты наук. Так что мы постоянно выступаем на различных конференциях с докладами и так далее. То есть, мы не просто хирурги или сосудистые хирурги. У нас специализированная направленность – флебологическая».

Записаться к специалисту можно в день обращения. Осмотр занимает не более 10 минут. С помощью аппарата УЗИ хирург внимательно проверяет вены и артерии ног, после чего даёт рекомендации по лечению варикозной болезни. Если необходима операция, то в клинике её можно сделать без разрезов и госпитализации.

Руслан Мамедов, сердечно-сосудистый хирург, флеболог медицинского центра «Vascul Clinic Мурманск»: «Мы просто делаем пункцию вены, заводим лазерный световод и лазером венку завариваем, грубо говоря. Закрываем и она, потом не работает и потихонечку рассасывается. Тем самым пациент сразу после операции встает на свои ноги, может спокойно уйти и заниматься своими делами».

Операция длится около часа. Она проводится под местной анестезией - без наркоза. Важно, что после лазерной коагуляции вен пациенту выдаётся гарантийный сертификат сроком на 5 лет, подтверждающий ответственность врача. Что особенно приятно, после операции нет долгого и мучительного процесса восстановления.

Руслан Мамедов, сердечно-сосудистый хирург, флеболог медицинского центра «Vascul Clinic Мурманск»: «Небольшое ограничение по физической нагрузке, но при этом пациент не выпадает из своей обычной повседневной жизни. Он может заниматься ей спокойно, никаких чрезвычайных ограничений. Как говорили мои коллеги: можно сразу на танцы идти».

Хоть варикозное расширение вен и принято считать женской болезнью, на самом деле этот недуг бывает и у мужчин. Конечно, его нужно лечить. И лучше заняться этим на ранних стадиях, а не запускать болезнь. С помощью квалифицированных специалистов медицинского центра «Васкул Клиник Мурманск»  ваши ноги всегда будут здоровыми и красивыми.

Клиника располагается в самом центре города по адресу: г.Мурманск,  улица Ленинградская, 29/5, вход со стороны бывшего кинотеатра «Родина».

На правах рекламы.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Игорь
25.06.20 15:03
Любят начальники словами бросаться! Заменили контейнер старый на новый - уже кричат: "Модернизация!" Ну-ну...
Комментарий к новости:В Мурманске модернизируют систему сбора и вывоза отходов
ян
24.06.20 23:04
Спасибо, хорошо, что информируете! -Но Якобснес и Сёр-Варангер? Почти все северонорвежские партизаны из другой стороны Варангера, из поселка Хиберг, самая восточная точка материка Норвегии, 10 км от о
Комментарий к новости:Делегация ВС Норвегии принимает участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Великой Победы в городе-герое Мурманске
Станислав
23.06.20 08:57
Других-то забот нет, как создать ПРОКАТ велосипедов по проспекту Ленина, потому что дальше горки начинаются. Аж целого спортсмена на зарплату посадили, чтобы он эту велосипедную комфортную среду созда
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Николай Середа – безопасные условия для велосипедистов в Мурманске пока не созданы, но скоро мы покатаемся
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире05:30«Опасный квартал». Художественный фильм (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Чисто английские убийства». Художественный сериал, 41 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)На банковских вкладах не разбогатеешь!-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 52 копейки, доллар теряет почти 34 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Очень редко бывает, когда мы снимаем вопрос с повестки дня - Александр Макаревич
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 384 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика