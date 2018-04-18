Можно стать участником городской программы обеспечения доступным жильём

В этом году 70 молодых мурманских семей, участники городской программы по обеспечению жильём, получили право использовать социальные выплаты на приобретение или строительство собственных квартир. Кто может воспользоваться такой поддержкой, что для этого необходимо, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».