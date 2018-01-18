МРОТ поднимают в центре, деньги на это ищут в регионе

Первое после новогодних каникул заседание Мурманской областной Думы получилось довольно коротким. В повестке дня всего 4 вопроса и главный, конечно же, касался бюджета. Поправки депутаты вносили в главный финансовый документ и на текущий год, и на два будущих года.

После новости об изменившейся системе расчёта МРОТ приходится искать в региональной казне средства для возросших зарплат всех бюджетных организаций. А это та ещё задачка…

Зарплаты увеличатся не у всех бюджетников, а только у тех, которые получают её на уровне цифр заложенных в МРОТ, но по оценкам специалистов, это как минимум 15 тысяч сотрудников, большинство из которых занимаются неквалифицированным трудом т - дворники, подсобные рабочие, сторожи. Но даже такие изменения потребуют из казны региона дополнительных средств, которые депутатам областной думы ещё предстоит изыскать.

Ближайшее заседание профильной комиссии регионального парламента, затрагивающее этот вопрос, состоится в феврале. «Мы сегодня проводим первое очередное заседание Думы в 2018 году. Сегодня рассматриваем главный вопрос о внесении изменений в бюджет 2018 года, - сообщил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, - и плановые 2019 и 2020 годы».

Чтобы определиться, все подсчитать и найти средства у законотворцев есть несколько месяцев. Величина МРОТ, согласно указу президента, подрастёт только в мае. Уже сейчас депутаты задумались о том, чтобы предусмотреть в бюджете на 2019 и 2020 годы и средства на строительство школы и трёх детских садов. Новые образовательные учреждения появятся в Североморске, Александровске и Печенге. На эти цели власти надеются получить поддержку федерального центра в размере 770 миллионов рублей, а вот недостаток финансов придётся компенсировать из регионального кошелька.

- Общий объем расходов на 2019 год увеличен на 572,2 миллиона рублей, или 1%. Это 60 миллиардов. На 2020 год увеличено на 808,4 миллиона рублей – 1,3% , что составит 62 миллиарда рублей, - называет величины бюджетных расходов Елена Дягилева, министр финансов Мурманской области.

Дефицит бюджета в 2019 и 2020 годах останется приблизительно на уровне полутора миллиардов рублей. По прогнозам экспертов, доходы области должны вырасти, в первую очередь за счёт налоговых поступлений, но учитывая груз социальных обязательств и упомянутое ранее строительство детских дошкольных учреждений, сократить долг региона вряд ли удастся. Впрочем, дефицит бюджета, по словам экспертов, не должен превысить верхний предел установленный федеральным центром.