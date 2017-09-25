МТУ – всё сделать в срок!

Накануне заседания президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики губернатор Марина Ковтун провела в Мурманске совещание. Участники встречи обсудили важный вопрос – электрификации проекта «Мурманский транспортный узел».

Уже принято решение об установке подстанции «Мурманская» на 330 киловольт. Возвести объект должны до 2019 года. Что касается судьбы самого проекта МТУ, то она остаётся неизменной. 21 апреля во время визита в Мурманскую область председатель правительства России Дмитрий Медведев отметил стратегический характер транспортного узла и дал поручение завершить строительство до 2020 года. Именно поэтому вся инфраструктура, в том числе энергетическая и железнодорожная, должна быть сформирована к концу 2019 года. Этот вопрос также рассматривался 16 августа на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России под председательством Владимира Путина. Президент поручил правительству принять все меры по реализации проекта МТУ в установленные сроки.