Мумифицированное тело обнаружили на чердаке дома в центре Мурманска

Жуткую находку обнаружили коммунальщики на одном из чердаков в доме, который находится в центре Мурманска. Мумифицированное тело мужчины пролежало не менее полугода среди груды мусора.

Мрачный чердак старой многоэтажки на проспекте Ленина, 74 стал объектом пристального внимания общественности и журналистов. Именно здесь рабочие обнаружили мумифицированное тело мужчины. В соцсетях сразу же стали распространяться невероятные догадки, мол, труп пролежал здесь более 6 лет. Так это или нет, пока неясно, но то, что человек умер достаточно давно, подтвердили и в следственном комитете.

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области: «Прибывшим на место возможного преступления следователями был произведён осмотр тела, явных телесных повреждений, указывающих на насильственную смерть, обнаружено не было. Личность устанавливается. Смерть наступила более полугода назад».

Мистика, да и только. Непонятно, как за такое довольно длительное время не смогли найти мертвого человека.

По словам жительницы верхнего этажа этого дома, ничего подозрительного ни она, ни её супруг не замечали. На кухне у северян из-за протечки обваливается потолок, поэтому коммунальщики у них частые гости и теоретически могли заметить неладное гораздо раньше.

Галина Машедо, жительница Мурманска: «Но никакого шума не было. Может, это без нас было. Муж смотрел на телефоне, но не узнал, говорят, он больше года лежал. А ребята говорят, что они думали, что это кошка или собака, он как мумия стал».

Сколько бы ещё пролежали останки человека, неизвестно, если бы не рабочие, которые убирали снег с кровли дома. Они утверждают, что наткнулись на ужасающую находку случайно ещё утром 5 марта. Уличный свет попал прямо на груду мусора, где и лежал труп. Так же мужчины утверждают, что видели рядом с телом окровавленную отвертку. Понятно только одно, что пока в этом детективном сюжете больше вопросов, чем ответов.