Мундиаль разделил мурманчан

Сегодня в Москве состоится первый матч Чемпионата мира по футболу. Первой за победу сразится сборная Саудовской Аравии против хозяев поля. Сейчас на победу Россиян в этой игре ставит больше половины болельщиков, а за противников всего 11%. Остальные же придерживаются нейтральной позиции или болеют за другие команды.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» вышла на улицы Мурманска, чтобы узнать, верят ли жители столицы Заполярья в победу России.

- Естественно, Россия!

- Как за неё болеть? Это же наша сборная…

- За Россию! Я патриот своей страны.

- Я за Россию буду болеть до конца.

- Мне больше нравится Германия, они хорошо играют, красиво. Но я не болельщик.

- Наши ничего не могут.