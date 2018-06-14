День за днём с «Арктик-ТВ»14.06.18 19:30
Мундиаль разделил мурманчан
Сегодня в Москве состоится первый матч Чемпионата мира по футболу. Первой за победу сразится сборная Саудовской Аравии против хозяев поля. Сейчас на победу Россиян в этой игре ставит больше половины болельщиков, а за противников всего 11%. Остальные же придерживаются нейтральной позиции или болеют за другие команды.
Съёмочная группа «Арктик-ТВ» вышла на улицы Мурманска, чтобы узнать, верят ли жители столицы Заполярья в победу России.
- Естественно, Россия!
- Как за неё болеть? Это же наша сборная…
- За Россию! Я патриот своей страны.
- Я за Россию буду болеть до конца.
- Мне больше нравится Германия, они хорошо играют, красиво. Но я не болельщик.
- Наши ничего не могут.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 130 человек
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Последние комментарии
Семен П
14.06.18 21:31
Молодца! Хорошо начали, порадовали бутсы российские!
Комментарий к новости:Российские футболисты открыли Чемпионата мира-2018 убедительной победой
Александр
14.06.18 15:05
Но по факту МВД не проводит служебные расследования... Баталова отправили на покой и погон не лишили. В тюрьму никого не посадили. Вопрос, почему? Наверное, МВД не хочет «выносить сор из избы» и порт
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Роман
13.06.18 23:18
Хватит фуфайку населению в уши пихать!!! Неужели нельзя не отключая, просто уменьшить подачу тепла, снизить температуру теплоносителя и все!!! Но нет это не выгодно!!! Как же будут они осваивать бюдже
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