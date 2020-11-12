Муниципалитет обеспечивает горожан комфортным жильём

Ежегодно город реставрирует порядка 80 квартир и делает это на высоком уровне.

Уютная однокомнатная квартира в доме № 7 по улице Гаджиева уже готова к сдаче. Совсем скоро в неё заселятся мурманчане, которым это жильё необходимо.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Мы прекрасно понимаем, чт проблемы, которые в городе сейчас существуют у мурманчан с обеспечением жильём, особенно остры у социально незащищенных групп населения. Поэтому программа возврата простаивающего жилья, выморочного жилья, она беспрекословна к выполнению».

Так и не скажешь, что это тёплое и светлое помещение когда-то было непригодно для жизни. Помимо косметической отделки будущих владельцев в квартире будут ждать новые электроприборы, сантехника и кухонная плита. Пластиковые окна, установленные во всех помещениях, не дадут замерзнуть в холодное время года.

Андрей Чернев, депутат Мурманской областной Думы: «Даже во вторичном фонде, приобретая жильё, мы можем довести его до очень хорошего качественного уровня. Жильцы, которые сюда заедут, не будут расстроены некачественным ремонтом или отсутствием каких-то бытовых услуг, так как здесь полный комплекс необходимых условий. Что называется - заезжай и живи!».

Обеспечение горожан комфортным жильём – одна из приоритетных задач муниципалитета. Она решается комплексно: не только ремонтом пустующих или нежилых помещений, но и строительством новых социальных домов.