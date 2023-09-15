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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.09.23 19:30

Муниципалитеты Мурманской области могут перейти на «одноглавую» модель управления

Такое предложение выдвинул на рассмотрение Андрей Малхасян в ходе заседания Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области».

Идею перехода муниципальной власти к «одноглавому» принципу активно поддержали представители областной Думы и руководители некоторых муниципалитетов. По их мнению, действующая модель управления исчерпала себя, потому что мэр – должность политическая и формально именно первое лицо отвечает за всё. Но оперативным управлением городского хозяйства занимается глава администрации, сити-менеджер, который считается хозяйственником.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы много говорили, что глава муниципального образования наделён полномочиями большими, а исполнения всех мероприятий, что прописаны, должна выполнять администрация. И такой непонятный был разбор. Когда адресуются все письма в адрес главы муниципального образования, а он потом переписывает их на главу администрации. Поэтому, я считаю, что переход на «одноглавую» власть – более эффективная и управляемая модель».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «В уставах муниципалитетов региона закреплено за главами администраций от 45 до 60 полномочий, а за главами председателя Советов депутатов от 7 до 15. О чём сегодня говорилось: инструмент исполнения и полномочий в одних руках у главы администраций больше, а реально реализовать там, где нет одноглавых систем, перекос появляется и не получается полностью их реализовать».

Ранее от «двуглавой» модели уже отказался ряд муниципалитетов региона. Например, все ЗАТО, Полярные Зори, Оленегорск и Печенгский округ. Предполагается, что в ближайшие годы к этому придут и остальные муниципалитеты. Перемены планируются в Мурманске, Апатитах и Кировске с подведомственной территорией, Кольском, Кандалакшском, Ловозерском и Терском районах.

Андрей Малхасян, глава Кольского района, руководитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области»: «Это не всенародное избрание. По конкурсу, который происходит и сейчас. После работы конкурсной комиссии кандидаты будут представлены на Совет депутатов. И они будут избирать из числа кандидатов на эту должность».

Светлана Кательникова, глава муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией: «Когда идут просто выборы всенародные, то не всегда мы получали профессионала, человека, который ответит за работу муниципалитета. Кто понимает меру ответственности и осуществляет хозяйственные полномочия. Полномочия по мобилизационной работе, вообще глобальных вопросов, от которых зависит жизнеобеспечение города».

Перейдя на «одноглавую» модель, граждане получат понятную и управляемую систему городской власти. Ещё один важный момент - изменения не требуют дополнительных финансовых затрат.

По итогу заседания Ассоциация поддержала предложение глав муниципалитетов о целесообразности внесения изменения в законодательство Мурманской области.

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