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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.18 19:30

Муниципалитеты обсудили изменения в законодательстве о регулировании численности бродячих животных

Изменения в законодательстве о регулировании численности бродячих животных обсудили на заседании «Совета муниципальных образований Мурманской области». Профильный комитет областной Думы уверен, что в первую очередь внимание надо обратить на заводчиков собак.

Изменения в закон о бродячих животных уже давно будоражат умы зоозащитников. Касается он, в первую очередь, безнадзорных собак. Дума предлагает отловленных животных содержать в карантине 10 дней. Больных и агрессивных - усыплять, а спокойных и здоровых содержать 6 месяцев в специальных приютах. Если за это время желающих забрать собаку не найдётся, она станет собственностью города, и муниципалитет распорядится животным на своё усмотрение. Закон до сих пор обсуждают и дорабатывают, но депутаты в первом чтении его уже приняли. Кроме того, считают народные избранники, надо ужесточить правила для заводчиков животных.

Игорь Найдёнов, депутат Мурманской областной Думы: «Сегодня самое правильное, что можно сделать, наверное, это ввести ответственность производителей. То есть, заводчиков животных. Чтобы реализация щенков проходила через зоомагазины или специализированные магазины, где они будут, соответственно, привиты, где будет стоять чип, где будет сделана татуировка или что-то ещё. Для того, чтобы впоследствии можно было чётко понять, кто является владельцем этой собаки».

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