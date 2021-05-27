Муниципалитеты региона защитили перед губернатором Андреем Чибисом свои проекты по благоустройству территорий

В Правительстве региона состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Представители власти муниципалитетов региона защитили перед губернатором Андреем Чибисом свои проекты по благоустройству территорий.

Например, в Полярных Зорях продолжатся работы над бульваром «Северное сияние». В Заозерске будут реконструированы главные городские площади, а в Коле, по результатам опроса жителей, в обновлении нуждается центральная улица.

Все планы благоустройства муниципалитетов будут заявлены на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды.

На заседании обсудили вопросы реализации идей-победителей прошлого года и планы на обновление дворовых территорий по всей области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году у нас большой план – это 249 дворов во всех муниципалитетах нашей области, это 16 общественных пространств, которые мы должны благоустроить в рамках национального проекта, плюс дополнительно к этому 11 проектов в малых городах – это проекты-победители и проекты-финалисты, которые были участниками конкурса в прошлом году. Это очень большой объём».