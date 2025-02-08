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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.02.25 20:30

Муниципальных инвеступолномоченных посадили за «парты», а юных северян отправили на конференцию «Юность. Наука. Культура – Арктика 2025» - уходящая неделя глазами журналистов «Арктик-ТВ»

Порт пяти морей, самый северный трамвай, паромная переправа и многое другое могли бы стать грандиозными проектами столицы Заполярья, но остались только на бумаге. О Мурманске, которого ещё не было рассказал краевед и писатель Дмитрий Ермолаев на лекции в специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Марина Письменская, альт, ансамбль «Серенада», Андрей Скороходов, гитара, ансамбль «Серенада», Екатерина Усатенко, флейта, ансамбль «Серенада», Никита Тихомиров, председатель совета регионального отделения «Движения Первых» в Мурманской области, Андрей Черемный, координатор военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Отдельная ракетная бригада Северного флота провела тренировку. Участники не только совершили марш-бросок в позиционный район, но и выполнили стрельбу методом электронного пуска по цели.

Дивизия ракетных кораблей Северного флота отметила 73-ю годовщину со дня образования. Торжественный митинг по этому поводу состоялся в главной базе Северного флота. История этой дивизии напрямую связана с историей создания в тяжёлые послевоенные годы 120-й бригады эскадренных миноносцев, в последующем переформированной в 120 бригаду ракетных кораблей. В настоящее время это формирование остаётся самым крупным и мощным соединением Военно-морского флота России. В его составе – корабли дальней океанской зоны, новейшие фрегаты, на вооружении которых высокоточное ракетное оружие большой дальности, ракетные крейсеры, корабли с ядерными энергетическими установками, тяжёлый авианесущий крейсер. На построении были объявлены Указы Президента РФ о награждении военнослужащих соединения государственными наградами. В их числе - два Ордена Мужества, медали Ушакова и Жукова.

110 лет со дня образования отметили подразделения боевой подготовки Росгвардии.

В Мурманске в восьмой раз стартовал образовательный модуль «Школа инвеступолномоченных», где муниципальные команды совершенствуют навыки работы с инвесторами, учатся выявлять сильные стороны территорий и перспективные ниши для инвестирования.

С 2025 года в социальной сфере появились изменения в социальных выплатах. На сколько увеличатся пенсии в феврале у работающих и неработающих пенсионеров, а также сколько теперь будет составлять маткапитал и выплаты по уходу рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Мурманской области Вадим Корнов. 

В Мурманске прошёл координационный совет «Детской деревни SOS». Эта организация помогает кризисным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также молодым людям, вступающим в самостоятельную жизнь.

В Мурманске дали старт XIV Российской научной конференции учащихся «Юность. Наука. Культура – Арктика 2025».

В Штабе общественной поддержки в Мурманска открыли фотовыставку. Это часть большого проекта, направленного на поддержку жительниц региона с онкологией. Событие приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака.

Порт пяти морей, самый северный трамвай, паромная переправа и многое другое могли бы стать грандиозными проектами столицы Заполярья, но остались только на бумаге. О Мурманске, которого ещё не было рассказал краевед и писатель Дмитрий Ермолаев на лекции в специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.

В Мурманском областном драматическом театре состоялся гала-концерт первого фестиваля театра «Талант».

Оркестр русских народных инструментов «Полярис» выступил с юными дарованиями на одной сцене. Ребят из музыкальных школ и колледжа искусств пригласили выступить в филармонии в рамках проекта «Маленькие солисты большого оркестра».

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