Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» прошёл в Мурманске

Участникам военно-патриотических отрядов нужно было преодолеть полосу препятствий, огневой рубеж, а также пройти исторический квест. Награда победителю – представлять команду в регионе.

На базе Центра патриотического воспитания «Юная Гвардия» в Мурманске 8 команд школьников, среди которых юнармейцы и представители патриотических кружков, приняли участие в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Победа».

Сергей Тян, заместитель начальника штаба «Юнармии» Мурманской области: «Они проходят у нас три этапа: «огневой рубеж», где они разбирают автомат, снаряжают магазин и стреляют на скорость по мишеням. «Военизированные эстафеты» – это самое интересное, где они проходят нашу полосу препятствий, пускай она не такая большая, но в наших условиях мы её создали, где они переносят раненого, пробегают в противогазах, с автоматом ползают. Они проходят и квест «Страницы истории».

Патриотическое воспитание молодёжи - основная цель, которой руководствуются организаторы игры. Многие участники отборочного этапа не впервые проходят эти соревнования. Так что борьба обещает быть жаркой.

Тигран, участник соревнований: «Я здесь занимаюсь военно-патриотическими вещами. Мой отец – военный подводник, дедушка – капитан первого-ранга, тоже подводник в отставке. И своим поведением, своими занятиями я отдаю им честь, тому, чем они занимались. Я продолжаю их дело».

Хан-Ён, участник соревнований: «Это всегда помогает сохранить спокойствие во всех ситуациях. Какие бы они не были. Банально, выйти к доске, когда многие волнуются. А для меня это как-то спокойно».

По результатам муниципального отбора будет решено, кто весной примет участие в этапе региональном, чтобы затем уже выйти на уровень России.