Муниципальный фильтр избирательной кампании на доверие у кого-то вырос в «камень преткновения»

Его возмущению нет предела. Депутат Мурманской областной Думы назвал муниципальный фильтр «камнем преткновения к участию в губернаторских выборах».

Предвыборная губернаторская гонка – дело непростое. Одни вкладывают все силы, чтобы доказать, что достойны этой должности, другие знают, что люди видят проделанную ими работу и оценят её по достоинству в день «Х». А третьи, как мы предполагаем, мечутся, боятся, а потом обвиняют всех вокруг в своих неудачах.

Похожая ситуация возникла с одним из депутатов облдумы. Несколько раз, он менял обещание перед избирателями, что не пойдёт в качестве кандидата в губернаторы на выборы, потом - пойдёт, потом снова не пойдёт. И в итоге обвинил в своей неопределённости требования федерального закона, речь о муниципальном фильтре.

Евгений Никора, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Фильтр позволяет допускать к процедуре людей достойных, людей, которые, с одной стороны, сильно хотят, с другой – умеют. Людей, которых уважают, людей, которым доверяют. Учитывая, что фильтр муниципальный, то надо помнить, что муниципальная власть – это самая близкая к народу власть. И конечно, когда депутаты муниципального уровня рассматривают ту или иную кандидатуру, подписываются под ним, они, безусловно, представляют интересы населения того или иного муниципалитета в конкретном регионе. Поэтому, я считаю, что муниципальный фильтр – это справедливо, правильно и позволяет отобрать для участия в выборах, например, высшего должностного лица региона – достойных и уважаемых людей».

Но что же такое муниципальный фильтр? Это процедура, когда самовыдвиженцу необходимо заручиться определенным количеством голосов, чтобы доказать значимость для общества на намеченной должности. За чётким выполнением выборного законодательства следит штаб общественного наблюдения за выборами.

Юлия Величко, руководитель штаба общественного наблюдения за выборами в Мурманской области: «Мы видим, что идёт разнообразие политических партий, а активность горожан говорит о том, что выборы действительно интересны каждому из нас. На сегодняшний момент мы видим и отмечают общественники, что кто-то проходит муниципальный фильтр, кто-то не смог собрать достаточное количество необходимых подписей у северян. Поэтому мы отмечаем, что как бы это не было сложно, но это необходимый процесс, чтобы каждый мог реализовать свою программу для жизни на Севере».

Итог прост: муниципальный фильтр – отличная проверка не только на качество кандидатов, но и на их сознательность. Ведь у власти любого уровня, а уж тем более на должности руководителя региона, должны быть только ответственные люди, выполняющие свои обязательства, а не мечущиеся в сомнениях.