Муниципальный отборочный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоялся в Кадетской школе Мурманска

Участниками игры стали команды из разных школ областного центра.

Торжественное построение и многообразие наград, ожидающих команды, которые в этом году покажут лучшие результаты. Строевая подготовка, тактическая медицина, сборка и разборка автомата. В этих и других состязаниях участникам предстояло продемонстрировать свои способности.

Но не только за достижениями приходят на игру молодые люди. В первую очередь, событие влияет на их патриотическое воспитание.

Сергей Тян, главный судья соревнований, депутат Совета депутатов города Мурманска (партия «Единая Россия»): «Они укрепляют наш дух, понимают, что живут в нашей стране, геройской стране. Они представляют город-герой Мурманск, здесь будут защищать честь и достоинство своих школ, своих команд, продемонстрируют свои умения».

Для Ярослава Беляева участие в военно-патриотической игре стало дебютом, как и сборка автомата Калашникова. В процессе подготовки с этой дисциплиной молодой человек столкнулся впервые. Однако учащегося это не напугало, ведь в Кадетской школе перед трудностями не останавливаются. Родным Ярослава тоже близка военная тематика. Их примером он и вдохновлялся.

Ярослав Беляев, ученик Кадетской школы г. Мурманска: «В этой школе часто получается так, что учатся сестра, брат, рассказывают что-то интересное. Например, у меня сестра в параде участвовала, в Москве на слетах была. Всё это мне передавалось, я загорелся очень сильно, когда был маленьким».

А команда Софии Степановой в прошлом году заняла третье место. В этом сезоне они настроены стать лучшими. Своей сильной стороной ребята считают тактическую медицину, но и в остальных состязаниях уступать другим не намерены.

София Степанова, ученица школы №31 г. Мурманска: «Нужно работать сообща, всё получится, если готовы положиться друг на друга».

Всего в соревнованиях приняли участие 15 команд. Участники каждой из них демонстрировали ловкость, знания воинских уставов и строевую подготовку. Лучшие представят город-герой Мурманск на региональном этапе.