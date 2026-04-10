Муниципальный отборочный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» состоялся в Кадетской школе Мурманска

Участниками игры стали команды из разных школ областного центра.

Торжественное построение и многообразие наград, ожидающих команды, которые в этом году покажут лучшие результаты. Строевая подготовка, тактическая медицина, сборка и разборка автомата. В этих и других состязаниях участникам предстояло продемонстрировать свои способности.

Но не только за достижениями приходят на игру молодые люди. В первую очередь, событие влияет на их патриотическое воспитание.

Сергей Тян, главный судья соревнований, депутат Совета депутатов города Мурманска (партия «Единая Россия»): «Они укрепляют наш дух, понимают, что живут в нашей стране, геройской стране. Они представляют город-герой Мурманск, здесь будут защищать честь и достоинство своих школ, своих команд, продемонстрируют свои умения».

Для Ярослава Беляева участие в военно-патриотической игре стало дебютом, как и сборка автомата Калашникова. В процессе подготовки с этой дисциплиной молодой человек столкнулся впервые. Однако учащегося это не напугало, ведь в Кадетской школе перед трудностями не останавливаются. Родным Ярослава тоже близка военная тематика. Их примером он и вдохновлялся.

Ярослав Беляев, ученик Кадетской школы г. Мурманска: «В этой школе часто получается так, что учатся сестра, брат, рассказывают что-то интересное. Например, у меня сестра в параде участвовала, в Москве на слетах была. Всё это мне передавалось, я загорелся очень сильно, когда был маленьким».

А команда Софии Степановой в прошлом году заняла третье место. В этом сезоне они настроены стать лучшими. Своей сильной стороной ребята считают тактическую медицину, но и в остальных состязаниях уступать другим не намерены.

София Степанова, ученица школы №31 г. Мурманска: «Нужно работать сообща, всё получится, если готовы положиться друг на друга».

Всего в соревнованиях приняли участие 15 команд. Участники каждой из них демонстрировали ловкость, знания воинских уставов и строевую подготовку. Лучшие представят город-герой Мурманск на региональном этапе.

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: цена минимального пасхального набора повысилась на 6%-PRO Валюту (16+)Курсы евро снизился почти на 87 копеек, доллар теряет 86 копеек-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Весна и День города определили направленность «коммунального часа» в администрации флотской столицы-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
