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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.24 19:30

Муниципальный ресурсный центр города Мурманска приступает к обучению старшеклассников пилотированию БПЛА

Образовательная программа рассчитана на учеников в возрасте от 11 до 17 лет. Класс информатики, в свою очередь, качественно подготовлен к обновлённой программе.

С 1 января этого года на базе «Кадетской школы города Мурманска» был создан Муниципальный ресурсный центр города Мурманска по обучению пилотированию БПЛА.

Новые времена требуют новых решений. Поэтому учащиеся мурманской кадетской школы теперь будут учиться управлять беспилотниками. С начала этого года здесь начал работать Муниципальный ресурсный центр по обучению пилотированию беспилотных летательных аппаратов.

Сергей Тян, директор спортивного центра «Авангард», заместитель начальника штаба Юнармии Мурманской области, член президиума «ДОСААФ» Мурманской области: «Операторы беспилотников очень востребованы во всех сферах экономической деятельности – в народном хозяйстве, в строительстве, энергетике. А самое главное, наверное, в чрезвычайных ситуациях они очень необходимы - в поиске людей, при лесных пожарах».

Образовательная программа рассчитана на учеников в возрасте от 11 до 17 лет. Класс информатики, в свою очередь, качественно подготовлен к обновлённой программе. 

Вячеслав Петров, учитель информатики МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»: «В центр были закуплены пять наборов готовых к полётам. Так же были дополнительно закуплены аппаратура управления, для того чтобы отрабатывать навыки на симуляторах. Аккумуляторы, плакаты. Металлические разработки. Так же у нас уже был 3Д принтер, который тоже используется в подготовке и в обучении пилотированию».

На занятиях ребята изучают теоретический блок: устройство дронов, правила безопасности и законы, регламентирующие использование беспилотных летательных аппаратов. Есть даже такой урок, как орнитология. Практика тоже предусмотрена. По словам школьников, предмет непростой, но если такое нравится, то со всем разберёшься.

Марина Голубцова, ученица МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»: «Уроки проходят интересно, познавательно. Мы узнали о сборке, разборке аккумуляторов, узнали правила безопасности, как правильно управлять дроном. Научились «летать» на симуляторе. А потом мы будем переходить в зал и станем осваивать правила управления дроном».

Максим Дятлов, ученик МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»: «Эта сфера меня интересовала ещё до того, как у нас появились эти занятия в школе. Как только я узнал, что появится возможность управлять квадрокоптерами, то обрадовался».

Планируют проводить и соревнования по управлению беспилотниками. А также наладить активное сотрудничество со службами использующими дроны в работе. Это МЧС, Северный флот и Мурманский арктический университет.

 

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